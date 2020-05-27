Танковые подразделения защитников ДНР начали усиленные тренировки

27.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Подразделения танковых войск донецких защитников проходят на полигонах усиленные тренировки по практическому вождению, стрельбе и управлению огнём.

Видеосюжет с учений подготовила пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Танковые подразделения НМ ДНР выведены в подготовленные районы сосредоточения вблизи полигонов, где они в данный момент проходят боевое слаживание, в ходе которых экипажи проходят тренировки по стрельбе и управлению огнем, практическому вождению в ходе выполнения огневых тренировок, стрельб, тактической подготовке и вождению в составе взводных и ротных колонн», – говорится в описании видео.

Отмечается, что в ходе проведения занятий экипажи танков защитников ДНР усовершенствовали навыки стрельбы штатным снарядом, в том числе в ходе выполнения элементов маневренного оборонительного боя.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее мотострелковые подразделения НМ ЛНР вышли на передовую.