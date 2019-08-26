Тарло: Противостояние с Украиной-врагом теперь надолго

26.08.2019, Москва, Максим Карпенко

России следует готовиться к длительному противостоянию с Украиной, которую цепко удерживает под своим контролем Запад, взращивая новые поколения русофобов. Об этом в своем блоге заявил вице-президент федеральной палаты адвокатов, бывший сенатор Евгений Тарло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тарло оценил показанный по российскому ТВ на «День независимости» фильм, разоблачающий мифы о древних обоснованиях для самостийности Украины.

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«Наконец наша пропаганда начала системную работу против «украинства» как русофобии. Это гораздо лучше, чем бессмысленная перебранка с ковтунами и янинами.

Нужно вскрыть честно и без прикрас реальную историю народов, населяющих территорию, ставшую в конце 20 века «Украиной». И здесь нужно, с одной стороны, чётко сформулировать национальные интересы России как государства, русских как нации, а, с другой стороны, экономические, политические, геополитические, национальные, исторические, культурные, военные и даже психологические реалии ситуации на Украине и в мире», – отмечает автор.

«Как бы нам ни хотелось иного, Украина существует как враждебное России государство. Большинство населения Украины настроены против России. Раздел СССР по границам региональных парткняжеств, который в 1991 году казался условным, временным, эфемерным, состоялся реально. Границы из виртуальных стали реальными – с заборами, колючкой, полосами отчуждения, пограничниками и таможней.

Границы пролегли не только на местности. Люди стали другими. В 1991 году мы были все одинаковыми. Была одна компартия, были красные директора, были выпускники одних и тех же вузов, работавшие в разных республиках и городах СССР.

За 27 с гаком лет раздела партвожди превратились в местных царьков и князей, украинские кгбэшники стали сбушниками. Старики-ветераны умерли, взрослые постарели, выросли молодые, которые уже не знают ни общего братства, ни дружбы, ни равенства. В головах молодых иные ценности. Они ищут, где лучше. Европа оттягивает на себя молодых – учиться, реализовываться творчески и экономически. Связи мы почти разорвали.

Россия менее привлекательна для молодёжи, чем Европа и США. Экономические трудности, унижения мигрантов в богатой Европе компенсируются ненавистью к России (все проблемы из-за России) и безвизом.

Так что нужно готовиться к долгому продолжительному противостоянию с Украиной, которая стала для Запада рычагом противодействия России. Причём, не таким дорогим и опасным как другие способы воздействия», – пишет Тарло.