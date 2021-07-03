Татары снова потребуют автономию на Херсонщине – последствия закона о коренных народах

03.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После принятия Верховной радой закона о коренных народах Украины, защитники Донбасса вместе с его жителями окончательно станут в глазах Киева чужеродным элементом.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера была поставлена точка в законопроекте о коренных народах, напомню, что 18 мая Зеленский его внёс, мы в Госдуме внимательно его изучили, приняли специальное заявление. Высказался по этому поводу наш президент совсем недавно во время прямой линии с гражданами России.

И, в самом деле, что произошло? Произошло то, что, желая досадить России, желая поискать на чужой стороне своих каких-то преимуществ, я имею в виду в Крыму, провозгласив крымчаков, караимов, крымских татар коренным народом, при этом живущем в Республике Крым, которая в составе РФ, как-то забыли, совершенно очевидно, почему. Забыли про самые крупные после украинцев по количеству жителей Украины – русских, белорусов, молдаван и дальше по списку», – сказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«Объявили, по сути, второсортными, некоренными народами – это значит, можно завтра на голубом глазу рассказывать, что: вон из Донбасса, оккупанты, вы здесь некоренной народ, вы здесь оккупанты, поэтому правильно всё, что мы здесь делаем с гражданской войной, с бомбёжками, с обстрелами и так далее», – добавил парламентарий.

Однако экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, выразил мнение, что, прежде чем распространиться на «внешних врагов», данный закон наделает шума внутри Украины.

«Я не знаю, какие проблемы этот закон создаст в Крыму, я думаю, ровным счётом – никаких, но проблемы будут созданы внутри Украины. Наверное, многие уже забыли, после событий крымских в начале 2015 года, когда ЛЭП взрывали, крымские татары выдвинули какую идею? Дайте нам крымскую автономию в Херсонской области на границе с Крымом.

То есть, когда вы выделяете в особый статус эти три народности, они завтра приходят и говорят – мы коренной народ, где наша земля? Покажите нам. Это же любимое дело крымских татар, если помните, в Крыму. Они придут завтра и скажут: вот это Херсонская область, давайте нам карандаш, мы вам нарисуем, где мы будем компактно проживать. И это создаст определенные проблемы в Украине», – сказал бывший депутат.

«Для кого это создаст проблемы? В том числе для русских людей, которые там проживают. Они же не будут обращать на них внимания. «Это наша земля, мы требуем автономии», и у них будет на это право. Придут и скажут – вы нас выделили, мы же особые люди, поэтому давайте нам, пожалуйста, автономию или не автономию. Но то что станет вопрос земли на границе с Крымом, у меня не вызывает никаких сомнений», – заключил Килинкаров.