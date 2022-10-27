Татьяна Поп: мало запретить ЛГБТ-пропаганду

27.10.2022  13:56 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, ЛГБТ, Общество, Россия


Одного решения Госдумы о запрете ЛГБТ-пропаганды недостаточно, в России надо включить механизм пропаганды семейных ценностей.

Об этом заявила лидер общественного движения «Внуки» Татьяна Поп.

Одного решения Госдумы о запрете ЛГБТ-пропаганды недостаточно, в России надо включить механизм пропаганды семейных...

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«Конечно, я всецело поддерживаю законопроект о полном запрете гей-пропаганды. Наше общество должно самоочиститься от навязанных Западом нарративов.

И это не гомофобия! Каждый человек свободен в своих сексуальных предпочтениях, но его личный модус вивенди не должен навязываться или преподноситься как приемлемая модель общественного поведения.

Мы, «Внуки», будем отстаивать традиционные семейные ценности и способствовать формированию в обществе ментальных схем, свойственных русскому человеку. Нужно обращаться к своим истокам, корням, и возвращаться к общественному укладу, который нам завещали наши отцы и деды.

Это не прихоть или дань повестке, это вопрос выживания и процветания нашей нации и нашей Родины», – объяснила Татьяна Поп.

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