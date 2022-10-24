Татьяна Поп приветствует отстранение телеведущего RT за хулу на Закарпатье

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Новости Украины

Лидер движения «Внуки» Татьяна Поп считает победой гражданского общества отстранение от работы ведущего телеканала RT Антона Красовского после озвученных в эфире призывов топить детей в Закарпатье, нелестно отзывавшихся о «москалях».

Общественница объяснила, что у нее как русинки вызывает возмущение некомпетентность, которую демонстрировал Красовский, называя Закарпатье «Ужгородской областью» и отождествляя тамошнее традиционно сочувствующее России русинское население с галичанами.

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«Стыдно не знать, что в Закарпатье живут русины, у которых точно «смерековой хаты» нет, она дальше — в Ивано- Франковске. А за выражение «будем топить детей и жечь хаты» можно и по ***ьнику получить, и это могу я лично устроить в Москве. Я понимаю, что Антон решил хайпануть, но для меня все, кто призывают убивать детей, любых детей — конченные ублюдки, ничем не отличающиеся от фашистов! Антон, я была о тебе лучшего мнения! Теперь ты для меня конченный хайпажер!» – написала Татьяна Поп в своем Telegram-канале.

По ее мнению, Красовский должен быть не только уволен с телеканала – «дальше им должны заняться компетентные структуры».

«Перешёл все допустимые нормы. Призывая убивать и жечь украинских детей, он не только дискредитирует нашу страну, но и позорит всю нашу патриотическую общественность», – считает лидер «Внуков».