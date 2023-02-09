Те же и даже не в профиль. Почему ротация силовиков Зеленского не стала сенсацией

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Итак гора родила мышь. Сопровождавшиеся многочисленными кулуарными вбросами ожидания кадровых перестановок в украинском силовом блоке завершились ничем.

Двое и без того уже исполнявших обязанности глав СБУ и МВД Малюк и Клименко всего лишь перешли на своих должностях в постоянный статус. Единственная же потенциальная громкая отставка, реально менявшая статус-кво на киевском политическом Олимпе – я имею в виду увольнение министра обороны Резникова – так и не состоялась.

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Более того, пошла информация о том, что фигурант коррупционного скандала в оборонке не согласился с якобы предложенным ему вариантом перехода в Министерство перспективного планирования. Вместо этого Резников оптимистично пообещал читателям своего Твиттера хорошие новости из Лондона, куда в этот день укатил президент Зеленский.

И действительно британцы не подвели: сегодня Риши Сунак объявил об отправке на Украину партии танков «Челленджер» – они прибудут в Киев уже в марте. На этом «хорошие новости» для Киева не заканчиваются. В своем выступлении перед сэрами и пэрами Зеленский всячески намекал на желательность выделения Украине боевой авиации, что характерно – его при этом никто из хозяев не одергивал.

Все это вместе взятое может означать лишь одно: как минимум, официальный Лондон взял курс отнюдь не на заморозку конфликта, а на его эскалацию в уже краткосрочной перспективе.

Вполне возможно, что именно с этим обстоятельством и связана редкая усидчивость в кресле министра Резникова. Не секрет, что, согласно кулуарным «сливам», его отставку продавливали из Вашингтона, откуда шел накат и на ближайшего клеврета Зеленского – Андрея Ермака. А последний – «клиент» Ми-6.

Однако пока все выглядит так, что и Ермак, и Резников сумели пережить киевское кадровое землетрясение последних недель, а Зеленский имеет все шансы сохранить их в своем ближайшем окружении, пожертвовав пешками для пожарного тушения свежего коррупционного скандала.

При этом Рада уже успела проголосовать за продление военного положения и всеобщей мобилизации на ближайший квартал, а главами ряда областей стали кадровые сотрудники СБУ, что может свидетельствовать о курсе на дальнейшее закручивание гаек во внутренней политике и вряд ли станет хорошим фоном для анонсированного Зеленским «мирного саммита» на февраль, если предположить фантастическое – что Зе действительно решил поговорить о мире, а не о границах 1991 года, например.

Да и в целом ожидавшиеся в Москве киевские перестановки пока что не привели к какому-то значимому обрушению нынешнего режима. Это больше похоже на частью плановую, частью внеплановую ротацию кадров. Что важно – без резких движений в плане вектора проводимой политики.

Такие ключевые фигуры для продолжения милитаристского курса, как секретарь СНБО Данилов, уже упомянутый Резников и глава офиса Зеленского Ермак, не говоря уже об активно пиарящемся последнее время руководителе ГУР Кирилле Буданове, никак не настроены на какие-либо мирные переговоры даже в отдаленной перспективе, что что прямо следует из их риторики.

Последний злой троллинг Москвы в исполнении того же Данилова («выпрашивают переговоры») – яркое, но не единственное подтверждение верности этого тезиса.

Ожидать серьезных кадровых перестановок в условиях явно демонстрируемой со стороны по крайней мере одного из ключевых игроков, то есть Лондона, военной поддержки, как минимум, глупо.

Пока что ничто не указывает на то, что «усталость Запада от Зеленского», о которой любят рассуждать политические фантасты в Москве, не более чем выдача желаемого за действительное. И это несмотря на все скандалы последних недель.

Скорее наоборот, упомянутые скандалы – это медийно-пропагандистское сопровождение, своего рода внеплановые ревизии со стороны западных инвесторов. Когда убирают проштрафившихся исполнителей, зачищают хвосты, что в целом делает режим в Киеве лишь устойчивее.

Поколебать эту устойчивость в условиях заметного снижения влияния на внутреннюю политику со стороны традиционных олигархических групп (Порошенко, Фирташ, Ахметов, Новинский и т.д.) может лишь череда крупных военных поражений на фронте, сопоставимых с Дебальцевским или Илловайским котлами.

Причем, что важно, такие поражения должны произойти примерно в одном временном лаге, создав эффект информационного домино. Когда даже в условиях нынешней цензуры власти придется как-то объяснять накрученному пропагандой обществу, что вообще происходит.

Если же российское продвижение на том же Донбассе будет идти, как сейчас, в час по чайной ложке, то неизбежный негативный эффект от потери того или иного населенного пункта будет и дальше легко перекрываться пропагандой за счет генерирования все новых скандальных вбросов. Ведь тушить скандалы новыми скандалами – это уже традиционная для Украины медийно-политическая практика, а память у обывателя весьма короткая.

Подытоживая: уже сейчас можно с большей или меньшей уверенностью сказать, что многообещающий коррупционный скандал, вопреки ожиданиям из Москвы, не стал для Зеленского черной меткой.

Вполне возможно, что на Западе удовлетворятся нынешней имитацией активности антикоррупционных спецслужб, уже состоявшимися отставками, а главным фигурантам дадут шанс доказать свою профпригодность в деле, подписав их под грядущую эскалацию на фронте, когда на Украину прибудет большая часть выделенной Западом техники.

Если же эти люди не справятся с таким вызовом, тогда уже можно будет ожидать кадровых оргвыводов более серьезного уровня.