«Тебя обязательно найдут»: Украинские военные преступники зря недооценивают Россию

27.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Военные преступления не имеют срока давности, а у РФ мощнейшая машина розыска и привлечения к ответственности, а значит, украинского боевика, застрелившего в голову 71-летнего жителя Донецка, обязательно настигнет наказание.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил известный российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что этим убийством сразу же заинтересовалась Российская Генпрокуратура, для меня это минимум, который РФ могла сделать. Это не первый случай, это будет зафиксировано, это не будет иметь срока давности. Человек, который нажал на спусковой курок, он уже в поле зрения не, как они считают несуществующего государства ДНР, ЛНР. Это Россия с мощнейшей машиной розыска и привлечения к ответственности.

Недавно «товарища», который участвовал в нападении на 6-ю Псковскую роту десантников 104 полка в Чечне 1 марта 2000 года, 21 год назад, его нашли в Москве, его арестовали», – рассказал Сладков.

«Поэтому, товарищ, если ты меня видишь, который стрелял, тебя обязательно найдут, если ты сам не сгинешь раньше, обязательно получишь уже от РФ, потому что там тебя зафиксировали. Будь ты коммерческий стрелок, который прибыл из Польши, какой-то другой страны, всё равно тебя абсолютно точно найдут, и абсолютно точно ты понесешь ответственность», – добавил военкор.

При этом депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина отметила, что и разведка Народной милиции тщательно собирает сведения в отношении всех украинских военных преступников.

«Все фигуранты известны. Не только те, кто отдавал приказы, но и те, кто был исполнителем. Хочу выразить огромное уважение, наша разведка работает просто великолепно, все фамилии известны. Моральный дух и ситуация внутри войсковых частей Украины нам известны», – сказала Шишкина.