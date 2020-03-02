02.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Абхазия, Грузия, Скандал, Украина
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Телеканал Коломойского требуют оштрафовать за признание Абхазии


Украинские националисты требуют наказать принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» за «признание Абхазии независимым государством».

Бдительные «патриоты» заметили, как в эфире песенного шоу «Голос» показали выступление артистки Анжелы Кансузян, указав ее как представительницу города Пшап, Абхазия.

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«Хочу спросить у 1+1: А когда это мы признаем Абхазию как отдельное государство? Вы там поох…ли все, что ли? Считаю необходимым, чтобы Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наложил огромный штраф на «плюсы», потому что, если это проглотить, то у нас скоро появятся конкурсанты из «ДНР» и «ЛНР». Еще с Сакартвело (неофициальное название Грузии, – авт.) может быть международный скандал», – комментирует одиозный украинский националист, член радикальной военизированной группировки УНА-УНСО Назар Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Грузии заявил, что считает «недопустимым» провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии.

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