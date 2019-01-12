Телеканал Коломойского вырезал кадры военного преступления украинской армии

12.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Принадлежащий беглому украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» разместил видеоролик, на котором запечатлён момент произошедшего накануне обстрела с позиций ВСУ гражданского автомобиля КП «Вода Донбасса». Интересно, что кадры, где отчётливо видно, что автомобиль не военный, были вырезаны украинскими телевизионщиками.

На этот факт в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера телеканал «1+1», лидер среди ведущих украинских пропагандистских ресурсов, постоянно покрывающий убийц, разместил видео, снятое украинскими боевиками с их позиций, в котором четко понятно, что боевики отчетливо видели в прицел гражданский автомобиль. Характерно, что пропагандисты вырезали кусок видео, на котором запечатлено направление стрельбы и момент уничтожения автомобиля», – сообщил Даниил Безсонов.

Точно так же украинские телевизионщики поступили 22 февраля прошлого года, когда украинская 93-я бригада уничтожила санитарный «УАЗ», – тогда из эфира вырезали кусок видео, на котором были видны очертания автомобиля. При этом украинские пропагандисты уверяли, что их военные подбили якобы БМП ДНР.

Представительство ДНР в СЦКК сделало соответствующее заявление, указав на ложную подачу информации о данном инциденте в украинских СМИ, а также обратилось к ОБСЕ с просьбой потребовать от украинской стороны оригинал видеозаписи, продемонстрированной на телеканале «1+1».

«Вчера, 11 января, в эфире украинского телеканала «1+1» вышел сюжет об обстреле служебного транспорта и ранении сотрудников КП «Компания» Вода Донбасса». В нем украинские пропагандисты демонстрируют кадры видео, снятые якобы на камеру наблюдения, которая находится на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Напомним, на ДФС установлены исключительно камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ, к информации с которых имеют доступ исключительно представители СММ ОБСЕ.

На самом деле это видео с прибора наблюдения, скорее всего, иностранного производства, которое было снято военнослужащими 93-й механизированной бригады ВФУ (командир – полковник Владислав Клочков), занимающими на данный момент позиции северо-восточнее н.п. Авдеевка.

При внимательном просмотре этих двух видео несложно понять, что они были сняты из одинаковых приборов наблюдения, с одинаковыми центральными угольниками.

Еще один заслуживающий особого внимания факт – это отсутствие в обоих видео самого главного доказательства:

– в случае прицельного уничтожения ПТУР санитарного авто на видео отсутствует само транспортное средство, по версии украинской стороны – это якобы БТР.

– в случае прицельного обстрела служебной машины КП «Компания «Вода Донбасса» на видео отсутствует сам момент обстрела (по версии украинских пропагандистов – взрыва).

Кроме того, из этого видео очевидно, что позиции ВФУ находятся в прямой видимости места обстрела служебного автомобиля КП «Компания «Вода Донбасса».

Приведенные выше факты демонстрируют абсолютную несостоятельность версий украинской стороны в обоих случаях.

В этой связи Представительство ДНР в СЦКК и переговорном процессе обращается к СММ ОБСЕ с просьбой обнародовать видеозапись с камеры видеонаблюдения, находящейся на Донецкой фильтровальной станции, где зафиксирован факт обстрела служебной машины и сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса», а также запросить у украинской стороны полную версию видео, продемонстрированного на телеканале ТСН», – говорится в заявлении представительства.