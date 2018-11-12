Телеканал Порошенко спровоцировал громкий скандал

12.11.2018, Киев, Максим Карпенко

В украинской медиа- и блогосфере развивается скандал вокруг показанного в эфире принадлежащего президенту Петру Порошенко “5 канала” интервью Анастасии Приходько – бывшей певицы, примкнувшей к команде Юлии Тимошенко.

В этом интервью телеведущая Янина Соколова задавала Приходько вопросы, касающиеся программы «Новый курс» Юлии Тимошенко, экономики и разрешения конфликта на Донбассе.

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На это Приходько отвечала, что в политике она всего несколько дней, не разбирается в экономике и вообще пока не готова к такого рода размышлениям.

«Это очень сложный вопрос и в данный момент я не хочу быть голословной. Сейчас я тоже очень плотно решаю для себя этот вопрос и, наверное, немного позже я отвечу, как оно должно быть», – заявила Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не понравился ей и вопрос относительно доходов Тимошенко, декларирующей отсутствие бизнеса и пустую налоговую отчетность. При этом в студии за телекамерами у Приходько сидела группа поддержки из двоих политконсультантов, один из которых представился Константином и высказал недовольство тем, как Соколова ведет эфир и задает вопросы. После его реплики Приходько сняла микрофон и досрочно покинула студию.

Этот эфир получил живое обсуждение в среде украинских политических экспертов и журналистов. Так, политолог Сергей Белашко в своем блоге отметил, что появление Приходько на канале Порошенко не помогло, а навредило Тимошенко.

«С такими соратниками и противники не нужны… Пойти на площадку главного конкурента и выставить там себя в самом худшем свете… Сам удивляюсь своей деликатности», – отметил эксперт.

Но больший резонанс, по мнению журналиста и психолога Ларисы Волошиной, должны вызывать не пустые ответы Приходько, а слова телеведущей Янины Соколовой, которая предложила свой вариант решения донбасского конфликта.

«Как бы кому не хотелось это слово использовать, но это конфликт… Во-первых, я думаю, что должен быть компромисс. Компромисс в том, что для нас не является архиважным на данный момент, а то, что есть архиважным для них. Ну, там, ситуация с языком – то, что все время было спекуляцией. На самом деле, мы с вами и перед этим, и после этого можем увидеть кучу людей в центре Киева, которые говорят на русском, тут проблемы нет, это спекуляция. Возможно, какую-то авторитарность дать этим регионам в отдельных положениях законов, возможно так, на какое-то время. И я думаю, что максимальные права нацменьшинств, которые есть в этих регионах, как проявление свободы, что на самом деле есть и сейчас во всем. Это на данный момент язык и авторитетность», – заявила Соколова.

«То, что общество спокойно проглотило это интервью в формате «тупой и еще тупее» является, на мой взгляд, самым большим приговором всей постмайданной эпохе. Основными в нем были не ответы Приходько, а вопрос Соколовой, которые непрозрачно намекали на «внутренний конфликт в Донбассе». Искусственно сконструированный выбор между капитуляцией и «болезненным компромиссом» легко заходит в массы. Это приглашение быть разумными от патентованных дураков уже никого не раздражает и не вызывает возмущения. Самая большая подлость во время войны — это пропаганда капитуляции», – прокомментировала эфир Волошина.

Напомним, ранее Приходько заявила о завершении карьеры певицы и присоединилась к политической силе Юлии Тимошенко.

А Соколова не так давно предлагала «подарить» Крым американцам.