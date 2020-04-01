Телеканал «Прямой» засветил «пьяного президента» Порошенко
Принадлежащий пятому президенту Украины Петру Порошенко украинский телеканал «Прямой» допустил досадный ляп по отношению к своему собственнику.
Так, в титрах Порошенко был подписан как «Пьяный президент Украины».
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Скрин из эфира опубликовал у себя в Telegram-канале экс-депутат Верховной рады, бывший однопартиец Олега Ляшко Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Прямой» ещё никогда не был так близко к провалу … Они выдали: явки, пароли и постоянное состояние души своего патрона», – прокомментировал Мосийчук.
Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, в прямом эфире украинского телеканала президента Владимира Зеленского затитровали как убийцу.
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