01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Телеканал «Прямой» засветил «пьяного президента» Порошенко




Принадлежащий пятому президенту Украины Петру Порошенко украинский телеканал «Прямой» допустил досадный ляп  по отношению к своему собственнику.

Так, в титрах Порошенко был подписан как «Пьяный президент Украины».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Скрин из эфира опубликовал у себя в Telegram-канале экс-депутат Верховной рады, бывший однопартиец Олега Ляшко Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прямой» ещё никогда не был так близко к провалу … Они выдали: явки, пароли и постоянное состояние души своего патрона», – прокомментировал Мосийчук.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, в прямом эфире украинского телеканала президента Владимира Зеленского затитровали как убийцу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть