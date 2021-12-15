Телеканал Зеленского провалился в Крыму и Донбассе. Ему нашли новое применение

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Новости Украины

Запущенный командой Владимира Зеленского за счёт бюджетных средств пропагандистский телеканал «Дом», который изначально был рассчитан на вещание с целью информационной обработки жителей Крыма и Донбасса, стал площадкой для политического пиара украинского президента.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат, экс-глава Украинского института нацпамяти, историк-националист Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дом» практически не вещает на оккупированные территории. Власть постепенно превращает его на инструмент получения зрителей по всей стране, на инструмент государственной пропаганды. Чтобы показывать ватные программы «Шоу Пальчевского», петь дифирамбы Зеленскому, и поливать грязью оппозицию – на это идут наши деньги? И это всё за бюджетные деньги, которых за год на телеканал «Дом» потрачено почти миллиард, при хроническом недофинансировании общественного телевидения», – сокрушался Вятрович.

Депутат Сергей Рахманин указал, что «Дом» под предлогом вещания на Крым и Донбасс работает на русском языке, хотя для остальных телеканалов это запрещено.

«Непонятно, неприемлемо, и незаконно, что канал, которому разрешили работать на русском языке исключительно для того, чтобы он способствовал деоккупации и реинтеграции, фактически превратился в общенациональный русскоязычный канал. А ещё есть намерение провести через Верховную раду решение о том, чтобы он входил в так называемый бесплатный пакет. То есть, чтобы потребителям контент предоставлялся бесплатно. Извините, но если шоу с Пальчевским, сериал «То, что возвращается с утра», или юмористическое шоу «Просмажка» – это большие шаги на пути к реинтеграции, тогда проще назначить Ани Лорак министром культуры, а Медведчука – министром обороны. Это будет ещё больший шаг к реинтеграции и деоккупации», – возмутился националист.