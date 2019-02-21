Телеканалы на Украине будут штрафовать за критику США

21.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Критика США и ЕС станет еще одним поводом для обвинения украинских телеканалов в антигосударственной позиции и применению штрафов Нацсоветом по ТВ и радиовещанию.

Это следует из интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко газете «День».

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«Да, к сожалению, в Украине есть телеканалы, в эфирах которых Революцию Достоинства называют «государственным переворотом», заложников и политзаключенных Кремля — «террористами», сеют междунациональную вражду, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины, разжигают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения. Это является одним из методов гибридной войны РФ.

По моему убеждению, мы должны усилить информационную безопасность Украины. Также считаю, что если телеканал нарушает законодательство – на это должен жестко реагировать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания», – сказала Геращенко.

Она призвала политиков бойкотировать участие в эфира неугодных власти телеканалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лично я поддержала призыв Наталии Каплан (сестры Олега Сенцова) и принципиально не посещаю студию и не даю комментарии тем каналам, которые называют террористами ее брата и других кремлевских пленников», – похвалилась Геращенко.