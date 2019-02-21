//exit;
21.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Колониальная демократия, Украина, Цензура
Просмотров:

Телеканалы на Украине будут штрафовать за критику США

Критика США и ЕС станет еще одним поводом для обвинения украинских телеканалов в антигосударственной позиции и применению штрафов Нацсоветом по ТВ и радиовещанию.

Это следует из интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко газете «День».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Да, к сожалению, в Украине есть телеканалы, в эфирах которых Революцию Достоинства называют «государственным переворотом», заложников и политзаключенных Кремля — «террористами», сеют междунациональную вражду, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины, разжигают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения. Это является одним из методов гибридной войны РФ.

По моему убеждению, мы должны усилить информационную безопасность Украины. Также считаю, что если телеканал нарушает законодательство – на это должен жестко реагировать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания», – сказала Геращенко.

Она призвала политиков бойкотировать участие в эфира неугодных власти телеканалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лично я поддержала призыв Наталии Каплан (сестры Олега Сенцова) и принципиально не посещаю студию и не даю комментарии тем каналам, которые называют террористами ее брата и других кремлевских пленников», – похвалилась Геращенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть