Телемост не поможет Медведчуку – политолог

09.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Анонсировашийся телемост между украинским телеканалом «NewsOne» и российским «Россия 24» – это якобы лишь предвыборная технология одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Как бы это ни было грустно, телемост был лишь политическим маневром Медведчука, направленным на то, чтобы подсветить ОПЗЖ накануне выборов. Иначе невозможно объяснить, почему украинский олигарх решил активизироваться именно перед голосованием, а не год или два назад, например. Как бы там ни было, подобные приемы не позволят ему перекроить электоральную карту Украины. Максимум ОПЗЖ — это около 40 депутатов в Верховной раде, которые не войдут в правящую коалицию, не получат министерские портфели и вообще ни на что влиять не будут», – сказал Денисов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский канал «NewsOne» анонсировал на 12 июля телемост с телеканалом «Россия 24», но передумал проводить его, испугавшись угроз националистов.