Телеведущая Лазарева – украинцам: Горжусь статусом иноагента в России

Признанная иноагентом российская либеральная юмористка Татьяна Лазарева гордится своим статусом.

Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу «Интер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лазаревой, к статусу иноагента должны давать ордена, чтобы это звание было почетным.

«Для меня это, конечно, знак качества. Удивительно, что не дают к этому каких-то медалей, может быть, было бы приятнее. Какой-нибудь знак. Рамзана Кадырова, я тут недавно читала, наградили орденом Александра Невского, и он сказал в своей речи, что рассматривает это как аванс.

Я тоже рассматриваю это гордое звание иноагента как некий аванс, который мне и всем окружающим со всех сторон будет напоминать о том, что мои слова еще не закончились, это только начало», – паясничала идиотка.