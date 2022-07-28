Телеведущая Лазарева – украинцам: Горжусь статусом иноагента в России

28.07.2022  19:49 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 961
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Признанная иноагентом российская либеральная юмористка Татьяна Лазарева гордится своим статусом.

Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу «Интер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Признанная иноагентом российская либеральная юмористка Татьяна Лазарева гордится своим статусом. Об этом она заявила...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Лазаревой, к статусу иноагента должны давать ордена, чтобы это звание было почетным.

«Для меня это, конечно, знак качества. Удивительно, что не дают к этому каких-то медалей, может быть, было бы приятнее. Какой-нибудь знак. Рамзана Кадырова, я тут недавно читала, наградили орденом Александра Невского, и он сказал в своей речи, что рассматривает это как аванс.

Я тоже рассматриваю это гордое звание иноагента как некий аванс, который мне и всем окружающим со всех сторон будет напоминать о том, что мои слова еще не закончились, это только начало», – паясничала идиотка.

Напомним, ранее Лазарева пожелала победы Украине и заявила, что хотела бы, чтобы Россия жила, как «незалежная».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть