Тело убитого в Галичине российского добровольца доставили на родину

28.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Тело добровольца Валерия Иванова, убитого в Дрогобычской исправительной колонии № 40, сегодня ночью доставлено на его родину – в город Северодвинск Архангельской области.

Об этом в «ПолитНавигатору» сообщил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

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По его словам, похороны добровольца состоятся завтра в 12.00. На них будут присутствовать друзья и боевые товарищи Иванова, а также представители Луганской народной республики.

«Кроме друзей и соратников на церемонию прощания прибудет и делегация ЛНР, в ее составе и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, представитель ЛНР в группе по обмену пленными на Минских переговорах Ольга Кобцева, офицеры Народной милиции ЛНР. Официальные лица республики должны передать семье Валерия Иванова Орден «За доблесть» 1-й степени”, – рассказал луганский политик.

Он уточнил, что указ о награждении был подписан вчера главой ЛНР Леонидом Пасечником.

“Завтра в полдень в Луганске, параллельно с церемонией прощания в Северодвинске начнётся митинг-реквием памяти замученного в украинской тюрьме добровольца Валерия Иванова. В нем примут участие его соратники, активисты общественных движений ЛНР, жители республики», – сообщил Мирошник.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что захваченный в плен Украиной бывший участник ополчения Донбасса – доброволец из России 44-летний Валерий Иванов, ожидавший освобождения по обмену, был убит в исправительном учреждении Львовской области.