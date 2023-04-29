«Тема контрнаступа уже провоцирует нервоз в украинском обществе» – экс-депутат Рады

В западных СМИ не верят в успех украинского контрнаступления, тогда как от него зависит не только ситуация на фронтах, но и вся мировая геополитика в целом.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема контрнаступления (я, правда, больше бы применял такой термин, как военная наступательная операция) не то, что подогрета до неимоверного градуса, она настолько перегрета, что во многих прослойках нашего общества она даже вызывает какой-то нервоз уже. Перегрето, и перегрето очень сильно, на это уже много кто указывает, в том числе, из военных экспертов. С подачи нашего военного и политического руководства ещё с конца прошлого года эта тема начала блуждать в информационном пространстве. Позже в ежедневном режиме центральные телеканалы сформировали нарратив ожидания, и мы все об этом говорим.

Самое главное, что это делается не только в информационном пространстве на Украине, аналогичная ситуация происходит в западных медиа. Там ничуть не меньше этот нарратив звучит. Только если в украинском информационном пространстве это такое ожидание и надежда, то, к большому сожалению, западные медиа формируют не очень хороший нарратив. Они почему-то всё время и таким нагнетающим темпом пишут о том, что, вот, должно произойти украинское контрнаступление, но он может не удаться. А так как он не удастся, надо будет идти на переговоры и т.п. Это не очень хорошая ситуация, потому что она формирует совсем не тот информационный фон, который нам нужен. Понимаете, не нужно быть большим вундеркиндом, чтобы понимать, что безусловно от нашего наступления зависит ситуация не только в течении российско-украинской войны, а вся мировая геополитика», – сказал Стецькив.