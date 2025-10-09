«Теневой рынок» взяток ТЦК превысил 100 миллиардов в год – депутат Рады

09.10.2025 22:58
Полицаи из ТЦК ежегодно собирают с граждан более ста миллиардов гривен, которые затем оседают в карманах корупционеров.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший подельник Зе-диктатора, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теневой рынок «не попасть в армию» сегодня составляет 2 миллиарда 100 миллионов евро. То есть, мы говорим о более 100 миллиардов гривен. Это кому-то в кармане оседает.

И вы этот процесс покрываете. Поэтому либо вы с ними вместе, либо вы делаете вид, что этого нет», – возмутился депутат.

«Вы видите, что происходит сегодня вообще с мобилизацией. У вас огромное количество СОЧ. А всё потому, что вы не голосуете сроки службы, не голосуете ротацию, не голосуете дополнительные отпуска, не голосуете о льготах нашим защитникам, зато голосуете за продление индульгенции по СОЧ.

До каких цифр у вас получилось СОЧ сегодня? Сколько у вас людей находится в розыске?», – возмущался депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что в среднем каждый третий всушник становится дезертиром, а офис Генпрокурора Украины опубликовал статистику, что заведено 250 тысяч дел по самоволкам и дезертирству.

