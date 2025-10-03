Теневые схемы дают Зеленскому ₴60 миллиардов кэша ежегодно – Луценко
Ежегодно полтора миллиарда долларов в обход бюджета идут в карманы Зеленского и его шайки.
Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В бюджете и этого, и следующего года государство потеряет не менее 20 миллиардов гривен на нелегальной торговле табачными изделиями, столько же – на теневом игорном бизнесе. И ещё 22 миллиарда гривен потеряет на схемах торговли электроникой. Это то, что налоговая не собирает.
Всего это 60 миллиардов гривен, или полтора миллиарда долларов. При этом, наша власть выделила почти миллиард долларов на дороги. Вместо того, чтобы отдать армии», – сказал Лукашенко.
«Это не просто табак, игра и электроника. Это три кармана одного пиджака, который сидит на Банковой. Все эти потоки сходятся в частные карманы. И об этом знает вся страна, но реакции – ноль.
А в это время задача солдата – защитить страну под пафосные речи, что мы вот-вот победим, как только Трамп нам всё обеспечит», – возмущался он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: