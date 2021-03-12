«Теперь Донбасс – это Россия». Чем Москва ответит на украинское наступление

12.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если Украина попытается реализовать в Донбассе так называемый «карабахский сценарий», то России следует ответить, как в 2008 году, когда Грузия атаковала Южную Осетию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах «Московского комсомольца» пишет директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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По его словам, ранее введенные Западом антироссийские санкции, не смогли заставить Москву изменить свою политику.

«Значит, впереди только переход на новый санкционный уровень — цифровой. Отключение свифт-кода, что повлечет серьезный финансово-цифровой обвал — все западные платежные карты превратятся в бесполезный пластик. В банкоматах стремительно закончатся деньги. И только владельцы карт национальной платежной системы будут чувствовать себя как прежде», – прогнозирует эксперт.

Впрочем, даже при столь мрачном сценарии он полагает, что у России нет другого выхода, кроме как оказать масштабную поддержку республикам Донбасса в случае все более вероятной украинской агрессии.

«Давайте будем честны. Теперь Донбасс — это Россия, там живут граждане РФ (выдано почти 650 тысяч паспортов), и если Киев будет играть по сценарию «Карабах-2020», то Москве необходимо ответить по осетино-абхазскому сценарию в духе «08.08.08» с последующим признанием непризнанных республик Новороссии. В противном случае сдача Донецка будет означать новую Цусиму для российской власти — и тогда уже она начнет трещать по швам вовсе не по экономическим причинам», – считает Бондаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты прогнозируют, что в случае атаки Киева на ЛДНР новая граница пройдет по Днепру.