«Теперь «Джавелины» могут появиться на вооружении ЛДНР» – Лосев

11.09.2021 12:00 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Следует согласиться с российским министром обороны Сергеем Шойгу, заявившим, что теперь афганские талибы вооружены лучше ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень», считающемся одним из наиболее оголтелых рупоров антироссийской пропаганды, пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев.

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Он отмечает, что поражен количеством доставшихся талибам после вывода американских войск из Афганистана американского оружия и военной техники, среди которых десятки боевых вертолетов, артиллерия, ракеты, танки и ПЗРК.

«А кроме того, США оставили в Афганистане где-то полторы сотни знаменитых «Джавелинов», которые Украине давали с большими оговорками, ограничениями и пропагандистской помпой. Теперь преимущества Украины в этом противотанковом оружии могут быть нивелированы и вскоре не исключается, что мы увидим «Джавелины» на вооружении «ДНР»/«ЛНР», – опасается автор.

Флаги «Талибана» на американской военной технике.

Он напоминает, что предоставление оружия Киеву всегда сопровождалось привычными вздохами США о недостатках украинской демократии, критикой коррупции, судебной системы и так далее.

«Судя по количеству и качеству оружия, оставленного США в Афганистане, в этой восточной стране с демократией все было хорошо, а коррупции не наблюдалось вовсе… И теперь, как сказал министр обороны России генерал Сергей Шойгу, талибы вооружены лучше украинской армии… Действительно, если бы Украина получила хотя бы десятую часть того, что было отдано Афганистану, то наша страна была бы способна на гораздо более эффективный отпор агрессору», – резюмирует Лосев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», стало известно о поставках Украиной танков талибам.