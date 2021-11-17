«Теперь им будет легче» – заукраинского журналиста расстроил указ Путина по ЛДНР

Новости Украины

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о снятии ограничений для товаров из ЛДНР снимет множество проблем, связанных с тем, что ранее продукция из республик Донбасса оформлялась таможенными органами России как украинская.

Об этом в эфире спонсируемого Госдепом США «Радио свобода» заявил работающий на издание «Спектр» бывший главред газеты «Московский комсомолец в Донбассе» журналист Дмитрий Дурнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот указ вводит какое-то легальное поле. Теперь им легче будет, меньше бумажек надо будет составлять, чтобы легализовать продукцию самопровозглашённых республик в России. Существовала большая проблема: эти территории воспринимались как украинские таможенными органами России. И работать из Донецка среднему и мелкому бизнесу было крайне тяжело с российскими территориями», – сказал Дурнев.

«Другой момент – весь завоз продукции с российской территории осуществлялся как экспорт в Украину, соответственно, этим поставщикам возвращался НДС. Местный бизнес гиб, люди не могли конкурировать банально с мясом из Ростова-на-Дону, оно просто дешевле из-за того, что возвращается НДС», – добавил журналист.