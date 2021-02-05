«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой

05.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Многие пользователи, в том числе украиноязычные, радуются тому, что львовский памятник одному из лидеров ОУН, гитлеровскому пособнику Степану Бандере облили краской.

Об этом, передает свидетельствуют комментарии под постом львовского мэра Андрея Садового, сообщившего в своем блоге о случившемся.

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«Хоть кто-то смог это сделать, молодцы!», – пишут читатели.

Также они характеризуют Бандеру как «сельского террориста-неудачника».

«Памятники должны стоять на кладбище!. А особенно те, что разъединяют общество», – пишет на украинском языке Антонина Чеховская.

С другой стороны много комментариев, которые поддерживают Бандеру.

«Наехало потерпевших… Увидите, что будет через лет 20, а будут ка@апские флаги и визг о Львовской республике. Глядя на то, что делается сейчас во Львове, и что Львов сейчас больше русскоязычный, чем в мое студенчество (1983-1988гг.), не такая уж это и утопия», – сокрушается львовянка Мирослава Пасишник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во Львове залили красной краской памятник Бандере.