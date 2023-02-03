«Теперь мы развитые!» – Словения разрешила однополым парам усыновление детей

Оливер Галич .  
03.02.2023 18:40
  (Мск) , Любляна
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Балканы, Дзен, Запад, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал


В Словении вступили в силу поправки к закону о семье, согласно которым брак больше не считается исключительно жизненным союзом только мужчины и женщины, а жизненным союзом двух людей.

Кроме того, однополые супружеские пары в этой стране теперь имеют право усыновлять ребенка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Словении вступили в силу поправки к закону о семье, согласно которым брак больше...

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Министр иностранных дел Словении Таня Файон приветствовала это решение.

«Словения присоединилась к самым развитым и открытым демократиям мира, полностью уравняв права однополых партнеров с правами женщин и мужчин при вступлении в брак», – написала она в Twitter.

Теперь в Словении однополые партнеры, состоящие в браке или проживающие совместно, приравниваются к союзу мужчины и женщины во всех правовых последствиях Закона о семье и других правовых сферах, в том числе могут усыновить ребёнка.

В государствах бывшей Югославии однополые браки, кроме Словении, разрешены также в Хорватии и Черногории. Однако в последних двух странах они называются «партнёрствами», и таким парам не разрешено усыновлять детей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президентом Словении избрана кандидат от либеральных сил Наташа Пирц Мусар, которая когда-то была юристом Мелании Трамп.

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