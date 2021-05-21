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21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Политика, Украина
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«Теперь россияне нам не братья» – Корчинский радуется гибели украинских солдат в Донбассе

Новости УкраиныНесмотря ни на какие жертвы, война в Донбассе должна продолжаться, потому что только так...

Несмотря ни на какие жертвы, война в Донбассе должна продолжаться, потому что только так украинцы поймут, что Россия является их непримиримым врагом.

Об этом в своем блоге заявил бывший главарь националистической группировки УНА-УНСО, боевик АТО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждая жизнь украинского солдата, которого мы теряем, – ужасная трагедия, но, тем не менее, потерь у нас немного за семь лет. Их было относительно немного, если вспомнить, что раньше каждый шаг против Московии нам стоил миллионы, а сейчас немного.

В то же время, эта война необходима нам для построения Вооружённых сил, для внутреннего очищения, для того, чтобы уничтожить последние иллюзии про то, что московиты такие же как мы, и что они могут быть нам братьями», – сказал Корчинский.

Украинский националист отметил, что война должна продолжаться, и кровь украинских солдат должна продолжать проливаться.

«За это очищение, освобождение от иллюзий, за то, что много украинцев получили военный опыт, и в связи с этим в дальнейшем стоит платить. Нам не нужно заканчивать войну путём капитуляции перед врагом, нам нужно прикончить врага, а война должна продолжаться до тех пор, пока украинские территории оккупированы», – заключил Корчинский.

Напомним, ранее в зоне «ООС» в результате употребления отравленной наркотиками пищи, привезённой волонтёрами, в больницу попали десять украинских военнослужащих.


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