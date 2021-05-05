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05.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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В ВСУ массовое отравление наркотиками

Новости УкраиныВ зоне «ООС» в результате употребления отравленной наркотиками пищи, привезённой волонтёрами, в больницу попали...

В зоне «ООС» в результате употребления отравленной наркотиками пищи, привезённой волонтёрами, в больницу попали десять украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным наших источников, в 10 батальоне 59 бригады ВСУ отмечается массовое отравление военнослужащих в результате употребления в пищу продуктов питания, которые были переданы волонтерами в качестве гуманитарной помощи.

Десять боевиков 59 бригады доставлены в городскую больницу города Северодонецк. Примечательным является тот факт, что в крови военнослужащих, прибывших на лечение, обнаружено высокое содержание наркотических веществ.

В бригаде идёт расследование по выявлению каналов доставки наркотических веществ. В качестве основных подозреваемых рассматриваются волонтеры, посетившие бригаду. Разбирательство по факту отравления военнослужащих, проводит командир соединения полковник Шаповалов», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что каждый десятый житель Украины знаком с наркозависимыми, общее число которых в стране достигает 700 тысяч.

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