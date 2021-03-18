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18.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, США, Украина
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«Теперь-то точно развалится!» – слова Байдена о Путине ввели Парубия в экстаз

Новости Украины

Утвердительный ответ президента США Джо Байдена на вопрос журналиста ABC, считает ли он убийцей президента РФ Владимира Путина, символизирует начало конца Российской империи.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший глава Верховной рады, а ныне депутат «Евросолидарности», националист и майданщик Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сегодня президент США говорит на президента РФ – он убийца, и он будет отвечать за все преступления и преступления перед Украиной, это свидетельство того, что цена будет очень высокая для Путина.

Я думаю, что именно с Украины начался его крах. Крах, который является только вопросом времени. Более того, мой анализ дает мне основания говорить, что это будет крах не только Путина, это будет крах всей Российской империи», – ёрзал Парубий.

«Как однажды мы увидели, как исчез СССР, быстро и неожиданно, я думаю, так же однажды мы увидим, как начнёт разваливаться эта империя в сегодняшнем ее виде. Она неестественная, и она тоже основана на пленении многих народов. Я думаю, что именно атака на Украину стала и будет началом конца Путина и Российской империи», – вещал майданный убийца.

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