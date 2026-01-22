«Теперь всё строится на мощи и принуждении»: Мерц требует превратить ЕС в самостоятельную военную силу

Вадим Москаленко.  
22.01.2026 14:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 54
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС


Евросоюз должен стать самостоятельной военной силой.

Об этом на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил канцлег Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз должен стать самостоятельной военной силой. Об этом на выступлении на Всемирном экономическом форуме...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы вступили в эпоху политики великих держав, которая строится на силе, мощи и принуждении… Мы хотим, чтобы Европа снова стала ключевым игроком в мировой политике, особенно в военной сфере. Мы должны быть в состоянии защитить себя, и быстро», – сказал Мерц.

Он призвал «продолжать поддерживать Украину, напучиться самостоятельно защищать себя, уменьшить зависимость от других стран».

«Это возможно, только если мы будем действовать сообща, как единый ЕС. Германия готова взять на себя особую ответственность, именно поэтому мы увеличили расходы на оборону до 5% ВВП», – добавил канцлер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить