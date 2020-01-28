28.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
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Теперь Зеленский не сможет дозвониться Путину

Скандальное заявление Владимира Зеленского, обвинившего СССР в причастности к холокосту, окончательно поставило крест на надеждах в его адекватности и договороспособности.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал киевский экономист Александр Дудчак.

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«Дуда был в пределах ожидаемого. Зеленский – нет. Такого текста не ожидали бы даже от Порошенко. Зеленский догнал и перегнал. Тем самым он расставил всевозможные точки над «i»:

– ожидать от него перемен более не стоит;

– Донбасс может расслабиться – в такую Украину его никто впихивать не будет, наоборот – появилась веская причина объявить Донбасс правопреемницей домайданной Украины, и настаивать на создании международного трибунала по бывшей Украине с новым Нюрнбергским процессом в отношении организаторов госпереворота и расстрелов на майдане;

– теперь сложно представить, что Зеленский сможет дозвониться президенту России…

Человек, плюющий на могилы своих достойных предков не достоин уважения. Ему ляхи с бандеровцами стали ближе большинства своих соотечественников. Знание истории на уровне идиота. Послевкусие мерзости от выступления не проходит уже сутки», – отметил эксперт.

Напомним, ранее политолог Александр Семченко также заявил «ПолитНавигатору», что таким образом украинский президент откровенно плюет на память погибших советских солдат, погибших во Второй мировой войне.

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