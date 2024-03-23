Теракт в «Крокусе» подготовлен идеально. Что задумали враги России

Андрей Соколов.  
23.03.2024 01:57
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Дзен, Россия, Сюжет дня, Терроризм


Первоначальные предположения о том, что за терактом на концерте в «Крокусе» стояла активизированная в ответ на удар про Днепровской ГЭС ячейка шизоидов-любителей не находит подтверждения: напротив, есть все признаки тщательно спланированного преступления, осуществлённого подготовленными исполнителями.

Симпатизирующие или связанные с Украиной источники сейчас отрабатывают повестку разжигания межнациональной розни в России, делая акцент на происхождении боевиков якобы из одной кавказских республик. Однако изучившие записи специалисты говорят: террористы действовали слаженно – выскочив из микроавтобуса и бросив светошумовые гранаты, они начали хладнокровно расстреливать безоружных людей. По всей видимости, преступники имеют боевой опыт, прошли хорошую подготовку, однако их оружие давно хранилось в тайнике, поскольку «пускало искры».

Первоначальные предположения о том, что за терактом на концерте в «Крокусе» стояла активизированная в...

Ветераны-силовики говорят, что тут виден почерк не «вчерашних пастухов», а зарубежных спецслужб, тем более, что иностранные медиа заранее предостерегали о грядущих терактах.

Преступление может иметь сразу несколько целей.

Врагу, как и в Первую мировую, нужно разложить российский тыл. Внутренняя нестабильность, которую не удалось спровоцировать ни санкциями, ни смертью либерального идола, теперь будет достигаться за счёт кровавого теракта.

Он должен разжечь межнациональную рознь в России и, как следствие, сепаратизм. Это главная цель. Нападавшие неспроста не закрывали лица масками. Раскачивать ситуацию на Кавказе против России, стравливать народы и воевать чужими руками заклятые «западные партнеры» изловчились еще больше 100 лет назад. Кстати, неспроста англосаксы в первые же минуты после теракта стали подчеркивать непричастность Украины, будто подталкивая к поиску другого виновного.

Сейчас уже идёт массовая атака вражеских ботов российской службы 112, мессенджеры спамят фейковыми «портретами подозреваемых» и т.п. Нужно соблюдать информационную гигиену.

Кстати, наиболее очевидный «киевский след» также может специально вбрасываться – вспомним подрывы «Северных потоков», которые американские СМИ как по команде списали на всемогущих украинских водолазов, заложивших взрывчатку к трубопроводам на арендованной яхте.

Теоретически, англосаксы, подстрекая Россию на эмоциях нанести массированный неизбирательный удар по Киеву, получают выгодное для себя доказательство «зверств русских», провоцируют вечную вражду и дальнейшее взаимоуничтожение двух частей разделенного народа, основание для новых бюджетов военным компаниям Запада.

И да, преступление не случайно совершено в первую неделю после выборов президента. По задумке, кровавый теракт должен посеять сомнение в способности власти защитить население, вызвать недовольство.

Очевидно, в ближайшее время следует ждать обращения президента. Тогда станет ясно, как Россия будет выходить из этой тяжелой ситуации.

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