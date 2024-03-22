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Неизвестная группа вооруженных мужчин (предположительно в ее составе было пять человек) открыла стрельбу по зрителям в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, где проходило выступление рок-группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание, где могло оставаться около 100 человек (символично, что это произошло в годовщину Хатыни). Уже известно о десятках пострадавших и погибших.

Из выложенных в Сеть видеозаписей очевидцев следует, что стрельба началась в фойе. Концерт прекратили. Люди неохотно начали покидать свои места. Однако затем выстрелы раздались в зале. Зрители начали прятаться, падая на землю. Выбегавших к выходу людей террористы расстреливали в упор.

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Кто стоит за терактом – пока что неизвестно.

«Подозреваю, что это та самая «угроза теракта» в месте массового скопления, о которой предупреждало посольство США накануне 8 марта. Тогда не случилось. Случилось позже. Видимо, американцы знали, кто и что готовит. Готовили не они. Они как раз старались своими публичными предупреждениями предотвратить. Но – увы… Так кто готовил? Боюсь, вариантов не так много. Еще одна «красная линия» преодолена», – пишет журналист Максим Юсин.

«Наибольшая вероятность, что теракт организован СБУ с целью сорвать идущие где-то переговоры о переговорах о мире… Террористы выглядят как кавказцы, как исмамистские радикалы. С чёрными бородами. Но наиболее вероятно, что теракт организован из Киева. Но исполнители найдены мусульмане, чтобы разжечь вражду к кавказцам и чтобы испортить отношения России с исламским миром. А у настоящих мусульман сейчас вообще священный месяц Рамадан, когда нужно в тиши молиться Аллаху», – считает политолог Сергей Марков.

«В Крокусе работают РДКашники», – утверждает волонтер Наталья Хим.

Возможный украинский след не отрицает экс-депутат Верховной рады и экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук.

«СБУ? ГУР? РДК? Легион «Свобода Росии»?» – написал он в своем блоге.

Впрочем, судя по глумливым сообщениям в украинском сегменте блогосферы, линия пропаганды Киева выбрана ожидаемая – русские «сами себя подожгли».

«В мае солист группы «Пикник» помог «бойцам СВО». А в марте следующего года уже помогли его зрителям. История она циклична. Друзья, хочу всех предупредить. Вы ж понимаете, что после такого Путин может начать войну. Что же тогда делать?» – издевается депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«В годовщину Хатыни. Снова расстреляны и горят люди. Неонацисты и потомки тех же ублюдков ликуют», – возмущается корреспондент RT Константин Придыбайло.