Теракты в РФ продолжаются: В Херсонщине взорвали авто начальника райотдела полиции
В Херсонской области совершено покушение на начальника районного отдела полиции – сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль.
Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня примерно в 10 часов 40 минут на территории площадки у магазина «Троя» в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство.
В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России «Новотроицкое» ГУ МВД России по Херсонской области», – информируют в СК.
Сообщается, что пострадавший с травмами различной тяжести доставлен в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Ведётся следствие.
Напомним, в пятницу в Энергодаре Запорожской области был взорван автомобиль с начальником охраны ЗАЭС. Ответственность за теракт на себя взял ГУР МО Украины.
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