Теракты в РФ продолжаются: В Херсонщине взорвали авто начальника райотдела полиции

Максим Столяров.  
07.10.2024 19:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 199
 
Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


В Херсонской области совершено покушение на начальника районного отдела полиции – сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль.

Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Херсонской области совершено покушение на начальника районного отдела полиции – сработало взрывное устройство,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Сегодня примерно в 10 часов 40 минут на территории площадки у магазина «Троя» в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство.

В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России «Новотроицкое» ГУ МВД России по Херсонской области», – информируют в СК.

Сообщается, что пострадавший с травмами различной тяжести доставлен в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Ведётся следствие.

Напомним, в пятницу в Энергодаре Запорожской области был взорван автомобиль с начальником охраны ЗАЭС. Ответственность за теракт на себя взял ГУР МО Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть