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23.09.2021 23:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия
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Терпение иссякло: сербская армия приведена в состояние боевой готовности на границе с Косово

Расквартированные на юге Сербии – в Рашке и Нови-Пазаре,  в непосредственной близости от Косово,...

Расквартированные на юге Сербии – в Рашке и Нови-Пазаре,  в непосредственной близости от Косово, подразделения Войска Сербии приведены в состояние боевой готовности.

Армейские части на юге страны посетил министр обороны Сербии Небойша Стефанович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вице-премьер и министр обороны Небойша Стефанович и начальник Генерального штаба Войск Сербии Милан Моисилович поначалу посетили приведенные в состояние боевой готовности военные части в Рашке, а после прибыли в гарнизон в Нови-Пазаре.

Встрече предшествовало совещание с командующими оперативными соединениями и частями, действовавшими на первом этапе объявления боевой готовности.

Стефанович заявил,  что части сербской армии находятся в состоянии высокой готовности в гарнизонах Рашка и Нови-Пазар, потому что таким образом государство хочет дать четкий сигнал о том, что погромы сербского народа больше не повторятся.

«Наша армия не провоцирует, но готова защитить людей, если произойдет что-то, что угрожает их жизни. Для меня важно видеть, что бойцы в нужном расположении духа и готовы. Оборудование и техника, которые мы закупили, находятся в отличном состоянии и в руках профессионалов», – заметил Стефанович.

На решение командования привести армейские соединения на юге Сербии в состояние боевой готовности повлияло сегодняшнее избиение трех сербов на севере Косово албанскими боевиками.

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