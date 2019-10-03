Терпение на исходе: Венгрия пригрозила Украине «дальнейшими мерами»

03.10.2019

Украине следует отменить дискриминиационный по отношению к национальным меньшинствам языковой закон.

Об этом в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, подход новой украинской власти в этом вопросе отличается от того, что был при прежнем руководстве.

«Новое руководство Украины со своей стороны проявляет больше гибкости, мы слышим положительные заявления о готовности изменить ситуацию. Но нам хотелось бы увидеть конкретные действия. Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала – только заявления. Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и практическим содержанием. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер», – подчеркнул глава МИД Венгрии.

При этом он выразил надежду на запуск содержательного диалога с Киевом.

«И, надеюсь, украинские власти внесут необходимые изменения в закон о языке. Думаю, они готовы пойти на этот шаг, поскольку кажутся более гибкими, нежели прежнее руководство. Так что надежда есть. Но я не знаю, как долго мы можем жить этой надеждой», – резюмировал Сийярто.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Венгрия пригрозила заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины, если не будет отменен закон, ущемляющий права проживающих на Закарпатье венгров.

При этом в Киеве жаловались, что уже более двух лет из-за позиции Венгрии не собиралась комиссия Украина-НАТО.