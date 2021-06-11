«Территория России, отданная Сталиным». Европа не хочет жертвовать комфортом ради Украины

11.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В европейских странах не хотят жертвовать своим высоким уровнем жизни ради того, чтобы вступать в жесткое противостояние с Россией и отстаивать украинские интересы.

Об этом в эфире телеканала «АТР» заявил директор общественной организации «Институт России» Василий Лаптийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема развитых демократических обществ в том, что они не хотят жить хуже. Они планируют отпуск в Африке и поменять автомобиль, и им нужен газ и бензин за цену, которая есть сейчас. Это проблема Европы, проблема развитых обществ, которые хотят жить хорошо, у которых мало детей, чтобы был высокий уровень жизни. А война – понижение уровня жизни.

Поэтому война где-то на Украине, в постсоветском пространстве, между этими русскоязычными, потому что российские посольства очень хорошо работают за границей, в отличие от нашего. Они объясняют, что это всё территория России, которая условно отдана Сталиным и весь мир смотрит на это. Демократические общества, которые выбирают лидеров, а те определяют отношение страны к Украине, на самом деле просто хотят комфортно жить», – сказал Лаптийчук

Напомним, ранее в Киеве заявили, что надежды на то, что «западные партнеры» Украины окажут ей военную помощь и вступят в конфликт с Россией в 2014-м году, оказались иллюзией .