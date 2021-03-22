«Мы не можем злить Путина»: Турчинов рассказал, как его «кинул» Запад

22.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Надежды на то, что «западные партнеры» Украины окажут ей военную помощь и вступят в конфликт с Россией в 2014-м году, оказались иллюзией. До проведения референдума в Крыму в Киев не захотели отправлять даже бронежилеты и шлемы.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил исполнявший после госпереворота обязанности президента Украины, экс-глава Совбеза Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая иллюзия была. И даже первое решение СНБО – это именно обратиться к нашим партнерам относительно выполнения обязательств в соответствии с «Будапештским меморандумом». И это для меня был шок, когда я начал переговоры с нашими стратегическими партнерами, нашими союзниками и мне сказали: «Тут есть проблема, мы не готовы вступать в военный конфликт с Россией».

– «А как же меморандум?». – «Ну, это политическая декларация». – «Так оружие же ядерное было реальным, это был третий в мире по мощности ядерный потенциал». – «Ну да, но мы поможем вам на дипломатическом уровне».

И знаете, этот шок, что я просил – окей, не можете помочь войсками, не будете вступать в войну с Россией, но окажите нам военно-техническую помощь. У меня нет, во что одеть солдат, нет ни одного бронежилета, который бы защитил жизнь солдата, у меня шлема ни одного нет кевларового, который хоть как-то может защитить во время военных действий.

Сказали: «Нет, мы не можем злить Путина, потому что, если начнется военная помощь, это больше будет побуждать Путина к более активной агрессии против Украины. Потому мы будем на дипломатическом фронте сдерживать его, в перспективе санкции будем вводить – это формат нашей помощи».

И это, знаете, это было для меня переосмысление ситуации, что 21-й век – это столетие, где каждый должен рассчитывать только на собственные силы, и других вариантов нет»,- сокрушается Турчинов.