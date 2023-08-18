Территорию РФ обстреливают специалисты НАТО – Сивков

Поставляемые на Украину ракеты западного производства фактически запускают американские специалисты.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Taurus», «Storm Shadow», «Scalp» – это всё ракеты одного класса, и принципиально на театре военных действий они ничего не изменят.

Важно знать, что лётчики ВСУ никакого отношения к прицеливанию этих ракет и их применению не имеют. Они просто их пускают. Полётные задания для этих ракет – это очень сложная проблема, это предполагает наличие цифровой карты местности, знание расположения объектов ПВО. Полётное задание готовится на земле соответствующими специалистами.

Стрельба этими ракетами проводится не украинцами. Стреляют американцы, немцы, и британцы. Украинцы лишь довезли и сбросили, всё. Поэтому если будут ракеты падать на нашу территорию – мы должны знать, что это стреляют именно американцы, или немцы», – подчеркнул Сивков.