Украина пустила в ход французские крылатые ракеты

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Украина получила от Франции дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG. Это полный аналог Storm Shadow, которые ранее уже были переданы Киеву Великобританией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Встречал «передачку» президент Украины Владимир Зеленский, который написал на ней лозунг украинских националистов.

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Помимо того, что ВСУ получили эти ракеты, они уже и начали их применять. В частности, накануне при ударах по мостам на границе Крыма и Херсонской области.

«Обломки сбитой в ходе сегодняшнего удара по мостам крылатой ракеты Storm Shadow / Scalp-EG. Судя по шильдику, один из компонентов изготовлен MBDA France в январе 2023 г., из чего можно предположить, что данная ракета является одной из переданных Украине Францией ракет Scalp-EG – известные компоненты ранее переданных ВСУ британских ракет Storm Shadow свидетельствуют, что переданные Storm Shadow относились к ранним сериям выпуска 2000-х гг», – пишут эксперты Центра анализа стратегий и технологий в его телеграм-канале.

Удар по мостам этими ракетами в своем блоге подтверждает и бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Украина получила от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP EG. Первые образцы французских аналогов британской ракеты Storm Shadow можно увидеть на опубликованном Президентом Украины видео. Достойное поздравление защитникам украинского неба от наших друзей и партнеров. Вам не кажется, что оккупированные мосты как-то занервничали? И другим вражеским объектам резко стало не по себе. Может, перегрелись?», – радуется Геращенко.