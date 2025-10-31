Террорист Малюк пообещал «свежие подходы» в атаках на РФ дронами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев не будет останавливаться на достигнутом по части ударов дальнобойными беспилотниками вглубь российской территории.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил причастный к терактам на территории РФ глава СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кроме указанных санкций, у нас есть «кинетические санкции». То есть те дипстрайки, та работа в глубоком тылу за счёт БПЛА. Речь идёт о расстоянии 120 км+. Выполняя задачи президента Украины, мы поражаем именно законные цели – нефтедобыча, нефтепереработка. Это 90% бюджета Минобороны РФ. Это грязные нефтерубли, за счёт которых враг убивает нас. По понятным причинам я не буду давать какие-то детали того, что мы планируем. Понятно, мы не останавливаемся на достижениях. Есть много свежих взглядов, свежих подходов в этой работе. Это и новые средства, и новые боевые части, новые способы их связи», – вещал Малюк.