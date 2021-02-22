Террорист Сенцов объявил большинство русских «стадом баранов»

22.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, закрыв три телеканала, доставил радость «патриотам».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил осужденный за подготовку теракта в Крыму и освобожденный по обмену Олег Сенцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия последних недель – запрет каналов, наложение санкций, попытки как-то забрать у нас полномочия, чтобы регулировать ситуацию – это такие звоночки, которые очень нежно для нас отзываются. Эти три новости радуют. До этого ничего не радовало целый год, а в последнее время радость появилась», – сказал Сенцов.

При этом он предрёк скорый развал России, однако подчеркнул, что не понимает происходящих там процессов и не видит причин, которые должны привести к такому итогу.

«Россия больше страдает от внутренних проблем, чем от внешних. Санкции потихоньку давят, но Россия – страна, которая зашла в тупик экономический, политический и социальный. Они превратили население в стадо баранов. Там 70% населения смотрит телевизор, и что Киселёв говорит – они так и думают.

Я давно живу, и я застал распад СССР – 17 августа 1991 года никому в голову не могло прийти, что Советского Союза не будет. А через три дня ГКЧП, всё сломалось, а ещё через полгода вообще растащили по норам. Понятно, что в России ситуация другая. Но мы помним и историю 1917 года – Российская империя была одна из мощнейших в мире – хлоп, бух, и всё.

Поэтому процессы могут быть внутренними, мы можем их не понимать, но то, что сегодня Россия движется к краху – для меня однозначно. Вопрос в том, когда он произойдёт – при Путине, или со смертью Путина, с его уходом. Потому что это тупик, страна зашла в тёмный лес, из которого нет выхода, только через какую-то перезагрузку, через территориальный распад, серьёзные внутренние волнения, гражданские войны.

Потому что Россия иначе в себя не придёт, она останется проблемой. Россия осталась тюрьмой народов, которую держат этими скрепами, силовой системой, системой подавления, системой центризма, через Москву…

Я надеюсь, это будет при нашей жизни. Потому что это единственный путь, по которому может пройти Россия – наконец-то перезагрузиться, избавиться от своих имперских амбиций, зайти в территорию, где живут реально русские, своим этносом», – добавил террорист.

В заключение он сообщил, что не собирается в ближайшем будущем заниматься политикой.

«Политические амбиции у меня не появились. Я не поддерживаю ни одной политической силы, по разным причинам… Партий как таковых я не вижу. А если бы и появилась такая партия, то я, может быть, не примыкал бы к ней, стараясь держаться подальше, потому что быть свободным для меня важнее всего», – резюмировал Сенцов.