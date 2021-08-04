Террорист, захвативший Кабмин, оказался орденоносцем Порошенко

04.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Боевик так называемой АТО Владимир Прохнич, который сегодня утром захватил здание Кабинета министров Украины, угрожая взорвать гранату, задержан.

Об этом в своем блоге сообщил экс-депутат Верховной рады, также боевик АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По данным украинских СМИ, Прохничу 43 года, он является жителем города Ирпень Киевской области и служил в батальоне «Айдар» и в 2015 году указом президента Петра Порошенко был награжден орденом «За мужество» третьей степени.

Депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко журналистам заявил, что лично знает задержанного.

«Но я не знаю, что там за ситуация. Может нервный срыв. Он нормальный адекватный парень. Он инвалид войны», – рассказал Головенко.

Сейчас Прохнич является предпринимателем и зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей. Его задержали после недлительных переговоров с полицией, а граната, которой он угрожал, оказалась боевой.

Примечательно, что в Сети появилось видео, как Прохнина выводят из здания Кабмина, на котором видно, что по пути к нему подходят двое человек, один из которых зачем-то хлопает террориста по плечу