Террористическую Украину ждёт неизбежный Нюрнбергский процесс и ликвидация – профессор Матвейчев

14.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Осуществляющая геноцид народов Донбасса и Крыма Украина является террористическим государством и подлежит ликвидации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая вещь как терроризм, в чём само понятие терроризма заключается – это когда воюют не с помощью армии, когда начинают кошмарить мирное население, чтобы воздействовать на политическую власть.

Когда американцы и англичане бомбили Дрезден – это называется терроризм. Точно также в Хиросиме и Нагасаки убивали мирных людей, чтобы воздействовать на политическую власть.

Поэтому украинское государство является террористическим и подлежит устранению. Украина – это террористическое государство, подлежащее ликвидации. Украину ждёт Нюрнбергский процесс», – заявил политолог.

Напомним, ранее стало известно, что украинское руководство планировало террористические акты в Крыму, об этом стало известно из рассекреченных плёнок Порошенко-Байдена.