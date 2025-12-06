Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как бы ни развивались современные военные технологии, они не смогут заменить пехотинца – то есть, именно то, в чем ВСУ испытывают колоссальный дефицит, не восполняемый даже за счёт звериной мобилизации.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил замкомандира запрещенного в РФ неонацистского корпуса «Азов» Никита Надточий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как бы ни развивались на данный момент технологии… да, действительно, это уже не то, что было в 14-м, не то, что было даже в 22-м, все стремительно развивается. Все наземные роботизированные платформы, все БПЛА разного типа – это все круто и нужные инструменты для ведения войны. Но все равно гравитационным центром всей войны, по моему мнению, до сих пор остается пехотинец», – считает неонацист.

«Если не будет на поле боя солдата, мы точно эту войну проиграем. Солдатство, солдатоцентричность – это то, что должно быть основой. Без этого мы просто не выиграем», – предупредил Надточий.

Западные СМИ накануне писали о провале попытки заманить большими выплатами и льготами молодежь от 18 лет в ряды ВСУ.

Из-за острой нехватки личного состава украинская армия обращается за помощью к иностранным наёмникам – берут даже без боевого опыта.

Средний возраст украинского солдата на передовой составляет 46-49 лет. Они физически не могут ходить в штурмы и обороняться.