Террористы и мародеры добивают Украину

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

За несколько лет после Майдана украинская власть фактически уничтожила страну и погрузила ее в анархию.

Об этом в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

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По ее словам, показатели уровня жизни и экономики страны говорят о том, что на Украине работают профессиональные мародеры на государственных должностях.

«В Украине анархия. Наверное, ни одна террористическая организация не сотворила бы со страной то, что сделали эти люди за неполные пять лет. Я думаю, это знает и ощущает каждый гражданин Украины. Ни одна террористическая организация не справилась бы с объемом разрушений. Мы дожили до того, что не можем выплатить пенсии – не хватает денег, казначейство об этом говорит. Они доработались до того, что каждая вторая семья не может оплатить коммуналку и вынуждена обращаться за субсидией, государственный долг два триллиона. Три миллиарда задолженность по зарплате. Это самая высокая задолженность за последние десять лет независимости. Я даже не знаю, как их называть. Это мародеры, они дограбят и уедут», – полагает Лукаш.

Ранее журналист Олег Крючков заявил в своем блоге, что Украина с ее бардаком и легальной деятельностью исламских радикалов превращается в главный плацдарм ИГИЛ в Европе.