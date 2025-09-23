«Теряем массу людей в глуши из-за тупорылых решений» – замкомбата ВСУ
В то время как Украина погрязла в коррупции, а командование преступными и бестолковыми приказами гробит ВСУ – украинские власти отыгрываются на закручивании гаек в отношении простого солдата.
Об этом на канале политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона дронов ВСУ Дмитрий Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он прокомментировал ужесточение наказания за отказ выполнять военный приказ, согласно которому срок для военнослужащих увеличивается до 5 лет.
«Я же тоже офицер, я считаю, что это очень правильно, надо закручивать. Только вначале мы должны приравнять коррупцию и мародёрство к измене с моментальной конфискацией замеченных и упрощением доказательной формы. Коррупция на закупке оружия – как с минами, с дронами, когда люди подрываются – сразу нахер к стенке ставить!
Следующее, надо ввести вначале ответственность командиров за дебильные решения, за потерю личного состава. А потом уже требовать с солдата. На сегодняшний день – это реальность: списать «мавик» сложнее, чем двухсотого. Проще всего закрывается «загибель», – рассказал Глущенко.
«Мы очень много теряем людей из-за бестолковых, тупорылых решений… Уголовную ответственность! Кого у нас наказали за потерянных людей? Никого. Зато сколько у нас комбатов и комбригов пострадало из-за какой-то сраной ямки непонятной, глуши.
Потому что кто-то поставил карточку и написал, что у вас тут взводный опорный пункт, блин. Пока это не изменится, не надо трогать бойцов, они и так всю эту тяжесть несут на себе», – возмущался ВСУшник.
