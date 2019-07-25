Тест для Додона: Позволят ли США построить «мини-базу» в Кишинёве?

25.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон уклончиво ответил на вопрос о судьбе строительства нового масштабного здания посольства США в Кишинёве на площади в 5 га, которое местные СМИ ранее окрестили настоящей американской «мини-базой».

В интервью новостному порталу Noi.md Додон сослался, что судьбой строительства, которое должно было начаться на территории бывшего Республиканского стадиона, занимается правительство Майи Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этим занимается правительство. Я хочу увидеть, чем это закончится. Ясности еще нет. Переговоры с американской стороной не закончились. Есть и другая проблема. Там треть земли уже не в государственной собственности. Там разные бары, рестораны, Шор (криминальный олигарх, бежавший из Молдавии — ред.) что-то отобрал. Там полная неразбериха. Если так раньше продолжится, все отберут, и мы даже об этом не узнаем. Правительство должно разобраться, потом мы сядем вместе и подумаем, что нам делать дальше», – сказал Додон.

США намерены построить новое здание для своего посольства в Кишиневе на территории бывшего Республиканского стадиона. По данным молдавских СМИ, «американцы намерены организовать там настоящую мини-базу, которая затмит все прочие посольства вместе взятые».

Республиканский стадион в Кишиневе был закрыт в 2006-м году, годом позже началось его разрушение. Тогдашние власти в лице премьера Василе Тарлева уверяли, что на месте арены будет построен другой стадион. Однако 20 июля 2018 года парламент Молдавии одобрил проект закона «Об упразднении Республиканского стадиона» для строительства на его территории нового здания посольства США в Кишиневе, принятый правительством.

Согласно опросам, большинство жителей молдавской столицы выступает против передачи стадиона американцам. Они неоднократно подписывали петиции на эту тему, а недавно обратились к властям с требованием провести референдум.