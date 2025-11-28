Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Последнее слово при подписании мирного соглашения по Украине останется за Кремлем. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет один из главных рупоров антироссийской пропаганды Британии журнал The Economist.

«Источники, знакомые с ходом последних переговоров, говорят, что документ всё ещё находится в стадии разработки. Украина больше довольна последней версией, но никто не верит, что Владимир Путин на неё согласится. Процесс идёт не в пользу Украины: переговоры направлены на согласование российских требований с украинскими уступками. И последнее слово, вероятно, останется за Кремлём», – говорится в статье.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Впрочем, читателей обнадёживают, что позиция России ещё может смягчиться и будет зависеть от ситуации на фронте.

«При таких темпах — и такой ценой — Россия не сможет стратегически победить», – пытается уверить британцев экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

В то же время оценки издания далеки от оптимистичных, отмечается, что по ряду важных военных показателей дела Украины ухудшаются.

«У неё заканчиваются солдаты. Российские инвестиции в массовое производство беспилотников окупаются: они перекрывают пути снабжения Украины за линией фронта. А новое оружие, находящееся в разработке — реактивные ударные беспилотники и планирующие бомбы — грозят сделать города на востоке страны, такие как Харьков и Днепр, непригодными для жизни. Россия, возможно, и не умеет завоевывать, но она мастерски разрушает», – пишет журнал.

Несмотря на печальные для Киева выводы, завершается публикация фактическим призывом к продолжению войны.