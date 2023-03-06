The Hill: США публично не поддерживают претензии Киева на Крым, чтобы иметь приманку для Москвы

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Двусмысленная позиция администрации Джо Байдена в отношении претензий Киева на Крым связана лишь с попытками США усадить Россию за стол переговоров.

Об этом 6 марта пишет американское консервативное издание The Hill, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Администрация Байдена держит дверь открытой, когда речь идет о поддержке США возвращения Украине оккупированного Россией Крыма, отмечает издание. Чиновники Белого дома неоднократно уклонялись от вопросов о том, поддержит ли Вашингтон усилия Киева по возвращению аннексированного полуострова, откладывая этот вопрос на потом.

Несмотря на то, что некоторые законодатели призвали администрацию более чётко изложить свою позицию, эксперты говорят, что стратегия двусмысленности – это способ для Соединенных Штатов застраховать свои ставки на оспариваемый участок земли, который может помочь усадить Россию за стол переговоров, чтобы положить конец войне.

«Они могут полагать, что держать Крым под угрозой, чтобы оказать давление на русских, чтобы они сели за стол переговоров, имеет смысл», – сказал в комментарии изданию Крис Чиввис, бывший офицер национальной разведки США в Европе и нынешний директор Американской программы управления государством в Фонде Карнеги.

Хотя официальные лица США заявляют, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется им для победы в войне, они не желают полностью поддерживать амбиции Киева в Крыму, пишет The Hill. Отчасти это связано с поставами тяжелых вооружений – ракет большой дальности, танков и авиации – которые, вероятно, потребуются для проведения успешного наступления по восстановлению контроля над Крымом.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в прошлом месяце уклонился от вопросов о том, поддержит ли администрация Байдена украинскую цель – вернуть Крым.

«Критично сейчас то, что им нужно вернуть территории на юге и востоке, на которых они в настоящее время сосредоточены, и мы должны дать им инструменты, чтобы они могли это сделать», – сказал Салливан в программе NBC «Встреча с прессой».

«Вопрос Крыма и вопрос того, что произойдёт в будущем, – это то, к чему мы придем», – добавил Салливан.

Пентагон также затронул эту тему в январе 2023 года, когда заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх заявила, что США давно придерживаются позиции, согласно которой Крым является частью Украины, и поддерживают «возвращение украинцами своей территории любыми доступными средствами». Но она отказалась сообщить, одобряют ли военные США такой шаг конкретно в отношении Крыма, заявив журналистам, что «мы не диктуем украинцам, как проводить их операции».

На прошлой неделе на вопрос о позиции Пентагона по этому вопросу, представитель ведомства отказался давать какие-либо дополнительные предложения. При этом высокопоставленные чиновники Минобороны США в начале февраля заявили законодателям, что украинские силы вряд ли смогут отобрать Крым у России в ближайшем будущем, напоминает издание.

В целом материал даже не скрывает того факта, что на самом деле Вашингтон поддержит претензии Киева на Крым – но только в случае успеха наступления киевских сил, запланированного на весну текущего года. Однако на случай его неудачи администрация США придерживает «крымскую приманку» для России, рассчитывая с её помощью втянуть Москву в переговоры.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в декабре 2022 года издание The Hill писало, что США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном.