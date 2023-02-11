The Telegraph: Танки не помогут Зеленскому, пока Путин сможет выворачиваться из петли санкций

Оливер Галич.  
11.02.2023 23:36
  (Мск) , Лондон  
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англо-саксы, Великобритания, Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Украина


Западные лидеры борются за звание самого ярого сторонника Зеленского и отчаянно нуждаются в фотосессиях с президентом Украины, несмотря на то, что их санкции против Путина не работают.

Об этом 11 февраля написал на страницах своего издания заместитель главного редактора The Telegraph Джереми Уорнер.

Западные лидеры борются за звание самого ярого сторонника Зеленского и отчаянно нуждаются в фотосессиях...

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По его словам, на Западе смирились с перспективой войны на Украине без конца, поскольку она перестала оказывать существенное влияние на развитые страны, однако и общий объём международной торговли России почти не пострадал от войны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры стремятся получить признание от «спасителя украинской нации», лишь бы отвлечься от политических и экономических неурядиц дома, пишет Уорнер.

«Зеленский играет на союзниках как на скрипке. Не говоря уже о военных самолетах, ускоренное вступление Украины в Европейский союз теперь практически гарантировано. Но сначала он должен выиграть войну. С западной помощью или нет, но пока мало признаков необходимого прорыва или даже правдоподобного ответа на вопрос, что на самом деле означает «победа». Возвращение обратно всей спорной территории, в том числе и Крыма? Без смены режима в России на это нет шансов» – отмечает британский журналист.

«В любом случае удивительно, насколько мы смирились с перспективой войны без конца. Это всё очень хорошо – снабжать Зеленского танками, ракетами, а теперь, возможно, даже боевыми самолетами, но ничто из этого не победит Россию, пока Путин сможет выворачиваться из петли санкций и сохранять свою военную машину в рабочем состоянии» – пишет он.

Санкции, наложенные на путинскую Россию, оказались далеко не такими эффективными, как предполагалось. Возможно, это сделано намеренно, потому что Запад пытается свести к минимуму побочный ущерб от санкций для себя. Всем нравится хвастаться тем, какую военную помощь они оказывают Зеленскому, но когда дело доходит до коммерции, побеждает личный интерес, отмечает журналист.

«Удивительно, но общий объём международной торговли России, как импорта, так и экспорта, почти не пострадал от войны. Любое падение объемов экспорта нефти и газа было более чем компенсировано более высокими ценами. Многие западные товары попали в Россию через третьи страны, такие как Турция и Армения, которые резко увеличили свой экспортно-импортный бизнес, чтобы удовлетворить российский спрос. Международный валютный фонд фактически прогнозирует, что в этом году Россия продемонстрирует некоторый рост, в отличие от Великобритании», – пишет Джереми Уорнер.

«При этом сегодня суть ситуации в том, что война на Украине доведена до точки, когда она перестает оказывать какое-либо существенное влияние на развитые страны. Стыдно признавать, но это так», – подводит итог заместитель главного редактора The Telegraph.

Из его статьи можно сделать парадоксальный вывод: раз боевые действия на украинской территории не влияют на ситуацию в России и Западных странах, то единственным пострадавшим от вооружённого конфликта окажется Украина.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по информации The Telegraph, российский олигарх Роман Абрамович передаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных им с продажи футбольного клуба «Челси».

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