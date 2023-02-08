Миссия невыполнима: Зеленскому в Лондоне не пообещали истребителей

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля с «неожиданным» визитом прибыл в Лондон, где встретился с британским премьером Риши Сунаком и королём Карлом III, а также выступил в парламенте.

При этом главная миссия визита – получить от Лондона гарантии или хотя бы обещания передачи Киеву западных истребителей – осталась невыполненной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Британские СМИ отметили, что это был первый визит Владимира Зеленского в Соединённое Королевство со времени начала СВО, и Великобритания стала третьей страной, которую посещал президент Украины – после США и Польши в декабре 2022 года.

В пресс-релизе, распространённом офисом британского премьера утром 8 февраля, было сказано, что Лондон расширит обучение украинских военнослужащих в Великобритании, в том числе распространит его на пилотов истребителей, чтобы они могли летать на сложных самолетах стандарта НАТО, начнёт программу подготовки украинских морских пехотинцев, обеспечит Украину оружием большей дальности и введёт дополнительные санкции против РФ.

СМИ отмечали, что за последние шесть месяцев в Великобритании прошли обучение более 10 тысяч украинских военнослужащих, а в этом году ожидается обучение еще более 20 тысяч.

Владимир Зеленский прибыл в Лондон на военно-транспортном самолёте ВВС Великобритании, однако откуда он вылетел – с территории Украины или привычно из польского Жешува – открытой информации нет. На аэродроме его встретил Риши Сунак, оба политика отправились в резиденцию британского премьера на Даунинг стрит, 10. Однако их встреча там была короткой, поскольку Сунака ждали в парламенте на традиционном «часе вопросов к правительству». СМИ пишут, что визит украинского президента значительно облегчил задачу британского премьера, поскольку лейбористы решили отказаться от резких вопросов.

Сам Зеленский за выступлением Сунака перед парламентом не следил, очевидно, готовясь к своему – о котором «ПолитНавигатор» подробно писал. Подчеркну лишь, что президент Украины во время него неоднократно просил истребители, и устроил перформанс с лётным шлемом вполне в духе Порошенко. При этом британский премьер ограничился в парламенте общими заявлениями типа:

«Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решающую военную победу на поле боя в этом году».

После выступления перед парламентом Великобритании Владимир Зеленский встретился с королём Карлом III в Букингемском дворце. Хотя специальный корреспондент ВВС Шон Кофлэн и написал, что «встреча с Зеленским больше, чем фотосессия для короля», на самом деле она носила ритуальный характер.

При этом британские СМИ, традиционно очень щепетильные в вопросах протокола, не комментировали костюм Зеленского на встрече с королём – худи, мятые брюки и ботинки в разных оттенках цвета хаки. Судя по всему, ему разрешили прибыть в таком наряде, сославшись на пункт протокола о возможности встречи с монархом в народном костюме, которым обычно пользуются лидеры стран Африки, Азии и Океании.

Уже после всего перечисленного появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал поручение министру обороны страны Бену Уоллесу определить типы боевых самолетов, которые можно будет передать Киеву. При этом официальный представитель премьера подчеркнул, что это «долгосрочное решение».

Он сказал, что первые украинские экипажи, которые пройдут обучение в Британии, прибудут «весной», и им будут даны навыки управления истребителями нового поколения. Но «решение о том, будут ли предоставлены какие-либо самолеты, не принято», добавил представитель премьера.

Он подчеркнул, что на подготовку британских пилотов к полетам на истребителях «Тайфун» ушло пять лет. Поэтому в Лондоне пока изучают, можно ли сократить этот срок, правительство рассматривает «многолетний подход», и он не может сказать, сколько пилотов будет обучено.

При этом обозреватель ВВС по вопросам обороны Джонатан Бил считает, что хотя Зеленский страстно призвал Великобританию предоставить Украине истребители, но маловероятно, что он их получит – по крайней мере, на данный момент.

«Риши Сунак пообещал, что Великобритания поможет обучить украинских пилотов. Но пока нет самолетов, на которых они могут летать. Между Министерством обороны Великобритании и Украиной все еще продолжаются переговоры о том, что будет включать в себя эта подготовка. Эксперты говорят, что она, скорее всего, будет заключаться в том, чтобы помочь существующим украинским пилотам изучить тактику, методы и процедуры НАТО, а не летать. Это можно сделать на тренажерах или в учебных классах», – пишет обозреватель ВВС.

«Всё ещё возможно, что несколько западных стран могут предоставить Украине небольшое количество современных истребителей в будущем. Киев дал ясно понять, что ему нужны американские F-16. Они эксплуатируются рядом стран НАТО, но пока президент Байден сказал «нет». Другой вариант – истребители Grippen шведского производства. Их меньше, но они могут работать с коротких взлетно-посадочных полос, в том числе с дорог», – отмечает он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в США призвали послать на Украину советские истребители вместо F-16.